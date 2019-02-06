Через турникеты приходится проходить тем, кто выходит на Привокзальную площадь из подземного перехода №1. Панели на турникетах светятся, но они пока не включены, автоматические двери открыты. Включить их обещают на этой неделе.

15 турникетов под навесом находятся у середины 1-й платформы. Выходящие из подземного перехода №1 (более узкого и расположенного ближе к автобусным остановкам как со стороны «старого», так и «нового» города) попадают в замкнутое пространство — справа и слева забор, впереди турникеты. Многие, увидев светящиеся зеленые панели, начинают прикладывать или вставлять в турникеты свои проездные, но устройства не реагируют. Другие поначалу вообще не понимают, как выбраться из ловушки — они идут не на электричку, а перешли из одной части города в другую.

«Вероятно, турникеты тестируют», сообщили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Входить на платформу №1 с Привокзальной площади пока можно через все три лестницы в начале, середине и конце платформы. Когда турникеты заработают, два лестничных входа на платформу перекроют, останется только один — в конце платформы, со стороны Новокрюковской улицы. Но и там надо будет проходить через турникеты. Они установлены, но проход пока не огорожен.

Включить турникеты могут в ближайшие дни — будьте внимательны. Турникеты сейчас установлены возле платформы №1 (на Москву) и на островных платформах №2 (в область) и №3 (в Москву). Одновременно с включением турникетов для транзитного прохода будет закрыт подземный переход №1 — им будут пользоваться только пассажиры электричек. Пешеходный тоннель №2 (более широкий и расположенный ближе к рынку) будет предназначен для транзитного движения пешеходов, а также для выхода на платформы №2 и 3.