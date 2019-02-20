Сейчас спиртное в Москве можно продавать не ближе 100 метров от детских, образовательных, медицинских организаций и спортивных сооружений. Но правительство РФ собирается уменьшить это расстояние до 50 метров — поправки в соответствующее постановление прошли общественное обсуждение. Изменения хотят ввести, чтобы дать возможность больше заработать магазинам и ресторанам.

Реакция на нововведение разная. Бизнесмены отзываются положительно: «Это позволит открыть больше объектов, реализующих алкогольную продукцию, обеспечит дополнительные рабочие места и пополнение бюджета. Риски и негативные последствия — отсутствуют». Компания X5 Retail Group, владеющая сетями «Перекресток» и «Пятерочка» официально поддержала новые правила.

В министерстве просвещения считают, что «образовательная среда должна быть ограждена от продажи алкогольной продукции». Достаточно ли действующих ограничений в министерстве не уточнили.

Один член Совета Федерации заявил, что существующие нормативы нужно ужесточить, отодвинув магазины с алкоголем от детских учреждений вообще на 500 метров. Что тогда будет в небольших поселках, где зачастую единственный магазин находится рядом со школой, сенатор не уточнил.

Какое влияние новые правила окажут на жизнь и здоровье граждан, неизвестно — в министерстве здравоохранения их не прокомментировали. Но раньше там были против сближения школ и алкоголя. В минздраве ссылаются на документ Всемирной организации здравоохранения, в котором «увеличение плотности пунктов продажи алкоголя связывается с повышением уровней потребления алкоголя молодыми людьми, уровней распространенности физического насилия и другого вреда».

Похожий запрет действует и в отношении продажи сигарет. Из-за этого нескольким магазинам в Зеленограде уже пришлось отказаться от продажи табака. При этом для сигарет расстояние измеряется по прямой, а для алкоголя — по пешеходным дорожкам.