Сейчас спиртное в Москве можно продавать не ближе 100 метров от детских, образовательных, медицинских организаций и спортивных сооружений. Но правительство РФ собирается уменьшить это расстояние до 50 метров — поправки в соответствующее постановление прошли общественное обсуждение. Изменения хотят ввести, чтобы дать возможность больше заработать магазинам и ресторанам.
Реакция на нововведение разная. Бизнесмены отзываются положительно: «Это позволит открыть больше объектов, реализующих алкогольную продукцию, обеспечит дополнительные рабочие места и пополнение бюджета. Риски и негативные последствия — отсутствуют». Компания X5 Retail Group, владеющая сетями «Перекресток» и «Пятерочка» официально поддержала новые правила.
В министерстве просвещения считают, что «образовательная среда должна быть ограждена от продажи алкогольной продукции». Достаточно ли действующих ограничений в министерстве не уточнили.
Один член Совета Федерации заявил, что существующие нормативы нужно ужесточить, отодвинув магазины с алкоголем от детских учреждений вообще на 500 метров. Что тогда будет в небольших поселках, где зачастую единственный магазин находится рядом со школой, сенатор не уточнил.
Какое влияние новые правила окажут на жизнь и здоровье граждан, неизвестно — в министерстве здравоохранения их не прокомментировали. Но раньше там были против сближения школ и алкоголя. В минздраве ссылаются на документ Всемирной организации здравоохранения, в котором «увеличение плотности пунктов продажи алкоголя связывается с повышением уровней потребления алкоголя молодыми людьми, уровней распространенности физического насилия и другого вреда».
Похожий запрет действует и в отношении продажи сигарет. Из-за этого нескольким магазинам в Зеленограде уже пришлось отказаться от продажи табака. При этом для сигарет расстояние измеряется по прямой, а для алкоголя — по пешеходным дорожкам.
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