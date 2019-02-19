Салют запустят в День защитника Отечества, 23 февраля в 21:00 в парке Победы. Он продлится около десяти минут.

В парке Победы сейчас идет капитальный ремонт, туда не пройти. Но салют должен быть виден с Центральной площади, Центрального проспекта и близлежащих мест.

Салют в честь Дня защитника Отечества запустят одновременно в 16 московских точках, в том числе в Зеленограде. Места подобраны так, чтобы все горожане смогли увидеть салют, сообщает портал правительства Москвы. Одновременность залпов будут корректировать по радиосвязи. Диаметр купола каждого из салютов составит 300 метров.

Для запуска фейерверков будут использованы пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров. На Поклонной горе салют поддержат холостыми выстрелами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

В России этот праздник отмечают с 23 февраля 1922 года, в честь создания Красной армии. До 1946 года он назывался Днем Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993-го — Днем Советской армии и Военно-морского флота. С 2002-го года 23 февраля — выходной день. В этом году он приходится на субботу.