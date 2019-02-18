Мужчина с ранением шеи попал в больницу после вооруженного конфликта в 15-м микрорайоне. Инцидент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, сообщает Рен ТВ.
Неизвестный, угрожая пистолетом, напал на группу людей. Одного из оппонентов толкнул в спину и направил дуло ему в висок. Затем отвлекся на «публику», выстрелил в воздух, после чего погнался за мужчиной, которому угрожал, и вскоре вернулся к подъезду. Поняв, что на место происшествия вызвали полицию, скрылся.
Полиция вскоре задержала стрелка, но в итоге отпустила под подписку о невыезде. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Суть конфликта полиция не уточняет, а оружие называет предметом, похожим на пистолет, не подтверждая и не опровергая информацию Рен ТВ о том, что это было травматическое оружие.
Раненый 55-летний мужчина поступил в больницу в состоянии средней тяжести. Его обследовали, провели первичную хирургическую обработку раны и поместили на лечение. Прогнозы благоприятные.
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