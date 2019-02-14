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Почта откроется на Центральном проспекте в течение месяца 14.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Почтовое отделение во 2 микрорайоне обещали открыть еще три года назад, но что-то помешало. Теперь уже точно почта заработает в корпусе 249 «в пределах месяца».

Об этом сообщил замглавы управы района Матушкино Олег Шибаев. В помещении идет ремонт, сейчас установлено оборудование. В этом же доме находится отделение Сбербанка.

Почту на площади Юности, которой пользовались жители 1 и 2 микрорайона, закрыли ещё в 2005-м, а в 2011 году подобрали новое помещение в жилом доме — но его не могли передать из городской в федеральную собственность (почта — федеральное ведомство). Ранее в УФПС Москвы сообщили, что в 249-м корпусе будут оказывать все традиционные почтовые и почтово-финансовые услуги — это прием и доставка почтовых отправлений, подписка, доставка и распространение периодических изданий, коммунальные платежи и прочие финансовые операции, торговля почтовыми и канцелярскими товарами. С учетом новых веяний — могут продавать и продукты.

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