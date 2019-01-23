В зеленоградских отделениях связи появились витрины и холодильники. На витринах — мука, макароны, консервы, пиво, газировка, чипсы, шоколадки, в холодильниках — мороженое.

Продуктами начали торговать, в частности, в почтовых отделениях в 3 и 11 микрорайонах. Торговля ведется в помещениях, где выдают посылки и бандероли, платить за продукты надо в то же окно, где их выдают. На почте в корпусе 317А до появления продуктов уж продавали бытовую химию — стиральные порошки, отбеливатели, шампуни, зубную пасту.

Тестировать продажу продуктов в отделениях связи «Почта России» начала в прошлом году в рамках совместного проекта с сетью «Магнит». И осталась довольна.

«Позитивный отклик на появление небольших точек на почте, особенно в малонаселенных пунктах, говорит о том, что россияне по достоинству оценили принципиально новый формат розничной торговли, которую мы намерены вывести на иной уровень», заявил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

«Магнит» разработал два формата торговли на почте: для городов и сел. В городе акцент сделан на «продукцию импульсной покупки» (это когда покупка незапланированная — увидел товар и захотел купить), в сельских — на товары первой необходимости.



При этом пиво отнесено к товарам первой необходимости. «Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции», сообщили РБК в пресс-службе «Почты России». В Мурманске перестали продавать пиво в нескольких почтовых отделениях из-за негативной реакции жителей, пишет «Интерфакс».