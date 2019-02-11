Зеленоградец случайно выпал из окна и приземлился в сугроб, что его и спасло.

Около полуночи на 7 февраля 36-летнему жителю 16-го микрорайона Евгению стало плохо: проблемы с сердцем. Он стал задыхаться и подошел к окну, распахнул его настежь и, облокотившись на подоконник, задремал. Потеряв во сне опору, мужчина выпал из окна. Квартира расположена на 13-м этаже. Сам он не помнит, как упал.

Во время падения Евгений ударился о внешний кондиционер квартиры этажом ниже. Хозяева квартиры проснулись от шума, будто автомобиль врезался в столб, рассказывает «МК». Выглянули в окно — и обнаружили, что их кондиционер покорежен, а внизу заметили мужчину в сугробе, который что-то кричал, размахивая руками.

По версии издания, кондиционер отчасти и спас мужчину от смерти: удар о кондиционер изменил траекторию падения Евгения.

Как пишет «МК», еще одна причина, по которой Евгений спасся, — его вес. Недавно мужчина вышел в отставку с оперативной работы в спецподразделении, после чего набрал лишние килограммы до 130-140.

Mash ранее сообщал, что мужчина получил перелом позвоночника. По информации «МК», эти сведения не подтверждаются. Более того, никаких травм у него нет.