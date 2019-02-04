Самый старый зеленоградский торговый центр в первом микрорайоне, построенный в 1963 году, ждёт реконструкция — вместо него возведут современный ТЦ. Каким он будет, Zelenograd.ru рассказали в управляющей компании «Столица менеджмент».



Новое здание не будет «гигантом» — оно разместится в пределах существующего и не будет превышать двух этажей. На прилегающей территории планируется устроить ландшафтный парк и дорожки для прогулок с детьми. Проект также предполагает обновление дорожных развязок.

Новый торговый центр будет построен с современными технологиями, но в нём будут работать и нынешние магазины. Парковку у ТЦ сохранят.

Первый микрорайон изменился до неузнаваемости, а здание 1-го торгового давно не соответствует современным технологическим нормам, отметили в «Столице Менеджмент».



Проект обсудят на публичных слушаниях 14 февраля в 19:00 — они пройдут в школе №842 (корпус 142). Официально будет обсуждаться не внешний вид будущего торгового центра, а внесение изменений в правила землепользования и застройки — изменение назначения участка, на котором стоит первый торговый.