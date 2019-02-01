1 комментарий
У автобуса 400э «отлетело колесо» перед Ховрино 01.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Для пассажиров рейсового 400-го экспресса утро четверга, 31 января, началось с приключения.

В пяти километрах от «Ховрино» около семи утра у автобуса во время движения оторвало колесо, рассказывает Zelenograd.ru очевидец Ирина Л. «Нас сильно покачало, но водитель сумел быстро остановиться», — пишет Ирина. Точная причина происшествия неизвестна.

Некоторые пассажиры пошли до метро пешком, но большинство осталось на обочине ждать следующего автобуса. Благо было сравнительно тепло.

Первый экспресс подошел минут через пять, но войти в него смог только один человек из длинной очереди.

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Обсуждение
Ольга Каплина
4 часа назад
мне кажется, что в таких случаях автокомбинат должен отправлять пустой автобус для вывоза пассажиров с места аварии.
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