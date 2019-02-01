Для пассажиров рейсового 400-го экспресса утро четверга, 31 января, началось с приключения.

В пяти километрах от «Ховрино» около семи утра у автобуса во время движения оторвало колесо, рассказывает Zelenograd.ru очевидец Ирина Л. «Нас сильно покачало, но водитель сумел быстро остановиться», — пишет Ирина. Точная причина происшествия неизвестна.

Некоторые пассажиры пошли до метро пешком, но большинство осталось на обочине ждать следующего автобуса. Благо было сравнительно тепло.

Первый экспресс подошел минут через пять, но войти в него смог только один человек из длинной очереди.