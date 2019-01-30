В зеленоградскую полицию обманутая пожилая женщина обратилась в ноябре 2017 года. А уголовное дело возбудили только 28 января 2019-го. Как рассказал источник в правоохранительных органах, всё это время велась проверка. Точнее, бюрократическая переписка.

Потерпевшая рассказала, что в течение года обращалась за услугами в Центр парапсихологии и ясновидения, расположенный, по имеющейся у нее информации, в Савелкинском проезде в Зеленограде. Она сама из Чувашии, с сотрудниками центра общалась удаленно и рассчитывалась электронными платежами. За это время «неизвестные лица из числа сотрудников центра завладели ее денежными средствами» в размере 642 тысячи рублей. «При этом результата их услуги не возымели», — пожаловалась заявительница.

Почему проверка шла так долго, непонятно. Существует ли этот центр в реальности, неизвестно, но он отмечен на «Яндекс.Картах». Однако по телефону с карты отвечает юридическая компания и говорит, что офиса у них нет. Сайт центра помощьэкстрасенсов.рф работает. Все перечисленные на сайте сотрудники — участники или победители телепередачи «Битва экстрасенсов». На сайте можно заказать обратный звонок. Доменное имя зарегистрировано на физическое лицо и оплачено до конца 2019 года, а значит, у регистратора есть данные этого человека. Так что при желании найти экстрасенсов правоохранительным органам вполне по силам.