В зеленоградскую полицию обманутая пожилая женщина обратилась в ноябре 2017 года. А уголовное дело возбудили только 28 января 2019-го. Как рассказал источник в правоохранительных органах, всё это время велась проверка. Точнее, бюрократическая переписка.
Потерпевшая рассказала, что в течение года обращалась за услугами в Центр парапсихологии и ясновидения, расположенный, по имеющейся у нее информации, в Савелкинском проезде в Зеленограде. Она сама из Чувашии, с сотрудниками центра общалась удаленно и рассчитывалась электронными платежами. За это время «неизвестные лица из числа сотрудников центра завладели ее денежными средствами» в размере 642 тысячи рублей. «При этом результата их услуги не возымели», — пожаловалась заявительница.
Почему проверка шла так долго, непонятно. Существует ли этот центр в реальности, неизвестно, но он отмечен на «Яндекс.Картах». Однако по телефону с карты отвечает юридическая компания и говорит, что офиса у них нет. Сайт центра помощьэкстрасенсов.рф работает. Все перечисленные на сайте сотрудники — участники или победители телепередачи «Битва экстрасенсов». На сайте можно заказать обратный звонок. Доменное имя зарегистрировано на физическое лицо и оплачено до конца 2019 года, а значит, у регистратора есть данные этого человека. Так что при желании найти экстрасенсов правоохранительным органам вполне по силам.
Этот центр уже попадал в поле зрения правоохранительных органов несколько лет назад. Тогда их реакция была похожей. В 2015 году пожилая женщина несколько месяцев перечисляла деньги ясновидящим, чтобы избавить себя и своих близких от болезней и опасностей. Эффекта так и не ощутила. В полиции не увидели в этом преступления, но прокуратура добилась возбуждения уголовного дела. На это ушло несколько месяцев. Вспоминали сейчас в полиции или в прокуратуре о том деле, неизвестно. Чем оно закончилось, тоже пока неизвестно.
Другой источник в правоохранительных органах рассказал, что причина задержки — волокита. «Большинство оперов давно уже работают в кабинетах, а не на земле — бумажки перекладывают. То бумаги в столе запылятся, то постановлениями о возбуждении или отмене возбуждения будут перекидываться».
Возможно, причина в том, что «магическая» деятельность не регулируется государством — люди становятся жертвами мошенников, а правоохранительные органы не знают, что делать. Законопроект о таком регулировании может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии. Автор законопроекта пояснил, что предлагает создать реестр лиц, заявляющих о своих сверхъестественных способностях, которым разрешат ведение оккультно-магической деятельности.
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