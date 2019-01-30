Проект «Мир на ощупь» в торговом центре Мега Химки приглашает всех желающих узнать, как чувствуют мир слабовидящие люди. Перед экскурсией участникам дают повязку на глаза и трость, а затем они в сопровождении гида отправляются в 30-минутное путешествие: в музей с миниатюрными достопримечательностями Петербурга, в галерею тактильных картин и на рынок с самыми обычными продуктами.

«Цель проекта — показать, какие сложности возникают у незрячих людей, и как важно окружающим проявлять к ним терпимость и внимание, — сообщают организаторы. — Следуй за интуицией и ощущениями, чтобы не потеряться в привычном мире, который неожиданно стал чужим. Это настоящее испытание для твоих органов чувств в абсолютной темноте».

Музей представляет собой выставку достопримечательностей Санкт-Петербурга в миниатюре (Медный всадник, сфинксы, Казанский собор, Спас-на-Крови, и др.). Галерея — это выставка тактильных картин, с которыми также нужно знакомиться на ощупь. А на продовольственном рынке участники сталкиваются с обычной задачей из повседневной жизни — выбрать для покупки продукты, определив на ощупь крупы, фрукты, овощи, на запах — специю, услышать шум города и узнать, каков он в суете обычного рынка.

Интерактивное пространство «Мир на ощупь» находится в Центре Культуры Меги Химки, в зоне кафе и ресторанов. Экскурсии проводят до 15 марта для всех желающих старше 10 лет (группами до 15 человек), с 12:00 до 20:30 без перерыва. Каждая экскурсия продолжается 30-40 минут.

Проект «Мир на Ощупь» появился в Санкт-Петербурге, как экспозиция для восприятия эстетики города на новом уровне, возможность пропустить его красоту через тактильные ощущения — слух, осязание, обоняние. В рамках проекта в Петербурге экскурсии проходят в сопровождении незрячих гидов по нескольким зонам: комната жилой квартиры, где нужно выполнить квест; улица с оживленным движением, которую надо суметь перейти; рынок, где угадывают специи на запах и фрукты на ощупь; парк, где можно самостоятельно на ощупь забраться в лодку на воде; кафе, где испытывают вкусовые рецепторы и кормят с ложечки своего спутника. Есть локация «Кухня в темноте» с отдельной программой — там готовят еду с завязанными глазами. Предлагаются также «Свидание в темноте», «Квест по городу», «Петропавловская крепость — глазами ощущений», программа для школьников и другие.