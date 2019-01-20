Три австралийские овчарки погибли во время прогулки в подмосковном лесу. Под пули мог попасть и хозяин собак, который шел в пяти метрах позади.

Трагедия произошла 15 января в лесу у деревни Исаково Солнечногорского района, расположенной близ аэропорта Шереметьево. О том, что случилось, владелец овчарок Алексей Плошко написал на своей странице в «Фейсбуке»: «Пара секунд, и три мохнатых, теплых, набалованных и ласковых членов семьи лежат на снегу, остывая».

Стреляли метров с двадцати из засады снайперски точно. «Мы шли по протоптанной в лесу тропинке. Чтобы вы понимали, это не какой-то дикий лес. Тут рядом деревня и базы отдыха, так что можно встретить лыжников или просто гуляющих людей. Собак я на поводке не держал, они дружелюбны и не представляют никакой опасности для окружающих, — рассказал Алексей „Комсомолке“. — Трое псов бежали впереди меня, двое отстали и шли позади. В какой-то момент я услышал звук выстрела, а через мгновение еще несколько хлопков. Федя, Браво и Триша упали на землю как подкошенные… Перепуганные выстрелами двое чудом уцелевших псов, которые шли позади меня, убежали. [… ] Я испугался за убежавших псов, думал, что их тоже убьют, и бросился их искать. Они у меня смышленые, так что сами пришли к машине. Заперев их в салоне, я сразу позвонил в полицию».

Полиция отыскала место, где засел невидимый стрелок. В снегу нашли отпечатки от складного походного стула, а рядом — гильзы от ружейной картечи, способной уложить крупного зверя.

Во время трагической прогулки Плошко был в красной куртке, хорошо заметной издалека, то есть стрелок видел, что овчарки под присмотром, не бродячие и не дикие. В этой связи есть две версии причин, по которым неизвестный убил домашних собак.

Первая — он за что-то мстил их хозяину и выслеживал именно этих собак. Но Алексей уверен, что врагов у него нет. Он регулярно гулял со своими питомцами в этом лесу, в округе знают о дружелюбии австралийских овчарок.

Вторая причина может быть в том, что стрелок — догхантер, то есть человек, ненавидящий собак в принципе.

В ноябре 2018 года похожая история произошла рядом с деревней Черная Грязь недалеко от Зеленограда. Неизвестный застрелил двух щенков из приюта для бездомных животных, который организовали волонтеры. Убил с особой жестокостью: стрелял так, чтобы собаки умерли мучительной смертью. Об этом был сюжет Солнечногорского телевидения. Розыски стрелка не увенчались успехом.

Убийцу Феди, Браво и Триши тоже пока не нашли, но Алексей Плошко намерен идти до конца. Расследование полиции продолжается.