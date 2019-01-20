Три австралийские овчарки погибли во время прогулки в подмосковном лесу. Под пули мог попасть и хозяин собак, который шел в пяти метрах позади.
Трагедия произошла 15 января в лесу у деревни Исаково Солнечногорского района, расположенной близ аэропорта Шереметьево. О том, что случилось, владелец овчарок Алексей Плошко написал на своей странице в «Фейсбуке»: «Пара секунд, и три мохнатых, теплых, набалованных и ласковых членов семьи лежат на снегу, остывая».
Стреляли метров с двадцати из засады снайперски точно. «Мы шли по протоптанной в лесу тропинке. Чтобы вы понимали, это не какой-то дикий лес. Тут рядом деревня и базы отдыха, так что можно встретить лыжников или просто гуляющих людей. Собак я на поводке не держал, они дружелюбны и не представляют никакой опасности для окружающих, — рассказал Алексей „Комсомолке“. — Трое псов бежали впереди меня, двое отстали и шли позади. В какой-то момент я услышал звук выстрела, а через мгновение еще несколько хлопков. Федя, Браво и Триша упали на землю как подкошенные… Перепуганные выстрелами двое чудом уцелевших псов, которые шли позади меня, убежали. [… ] Я испугался за убежавших псов, думал, что их тоже убьют, и бросился их искать. Они у меня смышленые, так что сами пришли к машине. Заперев их в салоне, я сразу позвонил в полицию».
Полиция отыскала место, где засел невидимый стрелок. В снегу нашли отпечатки от складного походного стула, а рядом — гильзы от ружейной картечи, способной уложить крупного зверя.
Во время трагической прогулки Плошко был в красной куртке, хорошо заметной издалека, то есть стрелок видел, что овчарки под присмотром, не бродячие и не дикие. В этой связи есть две версии причин, по которым неизвестный убил домашних собак.
Первая — он за что-то мстил их хозяину и выслеживал именно этих собак. Но Алексей уверен, что врагов у него нет. Он регулярно гулял со своими питомцами в этом лесу, в округе знают о дружелюбии австралийских овчарок.
Вторая причина может быть в том, что стрелок — догхантер, то есть человек, ненавидящий собак в принципе.
В ноябре 2018 года похожая история произошла рядом с деревней Черная Грязь недалеко от Зеленограда. Неизвестный застрелил двух щенков из приюта для бездомных животных, который организовали волонтеры. Убил с особой жестокостью: стрелял так, чтобы собаки умерли мучительной смертью. Об этом был сюжет Солнечногорского телевидения. Розыски стрелка не увенчались успехом.
Убийцу Феди, Браво и Триши тоже пока не нашли, но Алексей Плошко намерен идти до конца. Расследование полиции продолжается.
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Стрелка не оправдываю, но и хозяин тоже постарался.
Были бы собаки на поводке - вряд ли описанное произошло бы.
Поясню почему я против именно таких "хозяев". Они всегда в один голос с пеной у рта готовы заливаться соловьиной трелью, что их милые пёсики не представляют угрозы для окружающих.
Однако, когда оказывается, что это вовсе не так - виноваты сразу становятся те, кто пёсику не понравился.
Когда такая собачка напала на ребенка на моих глазах - сам был готов применить любое из доступных воздействий, и скажу прямо - мог бы и убить!
А вот насчет поводков - согласна. В лесопарке в Зеленограде больше половины псов гуляет без поводка - а что у собаки в голове, никому не известно. Проходишь мимо и в безопасности себя не чувствуешь.
. По данным опроса ФОМ, проведенного в январе 2013 года, догхантеров поддерживает 9% россиянцев, 72% охмурены зоошизой, остальные 19% определяются и ждут пока покусают либо их самих, либо их родственников.