На четыре часа было парализовано движение в сторону области на Ленинградском шоссе в крещенскую ночь.

Две фуры-попутки столкнулись возле деревни Чашниково около часа ночи 19 января. Еще один длинномер развернуло поперек трассы около въезда в Зеленоград. В результате образовалась многокилометровая и многочасовая пробка.

На месте аварии у Чашниково на дорогу пролилось топливо, однако на сайте МЧС сообщения о происшествии нет. В главке областной полиции со ссылкой на информацию от региональной ГИБДД Zelenograd.ru сообщили, что никаких дорожно-транспортных происшествий на Ленинградском шоссе в ночь на 19 января не зарегистрировано. Сведений о пострадавших нет.

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