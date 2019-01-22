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Утренние рейсы 400 «экспресса» по четным дням перестали стыковаться с метро 22.01.2019 ZELENOGRAD.RU

По чётным дням первый 400-й «экспресс» приходит к метро «Ховрино» в 5:32, второй в 5:42. А первый поезд метро уходит со станции в 6:01 — пассажирам приходится его ждать.

До переноса конечной 400Э к «Ховрино» многие пассажиры по чётным дням ехали до «Речного вокзала». Теперь — без вариантов.

Нестыковка по времени очевидная, признают транспортники. Это проблема только чётных дат, но нечётным первый поезд от «Ховрино» уходит в 5:40. В пресс-службе метрополитена Zelenograd.ru сообщили, что график движения поездов на станции «Ховрино» по четным дням изменить невозможно, таков технологический процесс работы метро.

«Ночная расстановка поездов с чередованием путей по четным и нечетным числам позволяет проводить работы по ремонту и обслуживанию пути, чтобы сделать поездки в метро не только быстрыми, но и безопасными», отметили в пресс-службе.

К месту посадки — на остановку «Магазин «Океан» — первый 400-й «экспресс» приходит в 5:02. В зеленоградском автокомбинате о проблеме знают, и говорят, что сдвинуть утренние рейсы на более позднее время — не проблема. Но переносом времени могут оказаться недовольны другие пассажиры, которым нужны именно существующие ранние рейсы.

Что нужно сделать с утренними рейсами 400Э?
Отменить, раз невозможно состыковать их с метро
Оставить, тем более некоторым нужно доехать до Москвы, но не до метро
Сделать все-таки, чтобы первый поезд уходил раньше
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