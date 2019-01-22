По чётным дням первый 400-й «экспресс» приходит к метро «Ховрино» в 5:32, второй в 5:42. А первый поезд метро уходит со станции в 6:01 — пассажирам приходится его ждать.
До переноса конечной 400Э к «Ховрино» многие пассажиры по чётным дням ехали до «Речного вокзала». Теперь — без вариантов.
Нестыковка по времени очевидная, признают транспортники. Это проблема только чётных дат, но нечётным первый поезд от «Ховрино» уходит в 5:40. В пресс-службе метрополитена Zelenograd.ru сообщили, что график движения поездов на станции «Ховрино» по четным дням изменить невозможно, таков технологический процесс работы метро.
«Ночная расстановка поездов с чередованием путей по четным и нечетным числам позволяет проводить работы по ремонту и обслуживанию пути, чтобы сделать поездки в метро не только быстрыми, но и безопасными», отметили в пресс-службе.
К месту посадки — на остановку «Магазин «Океан» — первый 400-й «экспресс» приходит в 5:02. В зеленоградском автокомбинате о проблеме знают, и говорят, что сдвинуть утренние рейсы на более позднее время — не проблема. Но переносом времени могут оказаться недовольны другие пассажиры, которым нужны именно существующие ранние рейсы.
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