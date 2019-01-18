Оттепель до одного градуса тепла наступит в Зеленограде накануне Крещения, 18 января. Но из-за высокой влажности и ветра 5-6 метров в секунду, а порывами — до 10-12 температура воздуха будет ощущаться как при минус пяти. В течение всего дня ожидается небольшой снег.

В ночь на Крещение столбики термометров опустятся с нуля до семи градусов мороза и продержатся около этой отметки весь день. По ощущениям будет как минус 10…12 оС. Возможен небольшой снег, но временами небо будет проясняться. Из-за быстрого подмерзания после оттепели синоптики прогнозируют сильную гололедицу.

В целом погода на Крещение ожидается комфортная, приводит слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда агентство «Москва».

Крещенские морозы запоздало придут в середине следующей недели. Днем температура воздуха в среднем составит 15 градусов ниже нуля, а ночью может опускаться до -20 оС.