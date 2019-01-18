Оттепель до одного градуса тепла наступит в Зеленограде накануне Крещения, 18 января. Но из-за высокой влажности и ветра 5-6 метров в секунду, а порывами — до 10-12 температура воздуха будет ощущаться как при минус пяти. В течение всего дня ожидается небольшой снег.
В ночь на Крещение столбики термометров опустятся с нуля до семи градусов мороза и продержатся около этой отметки весь день. По ощущениям будет как минус 10…12 оС. Возможен небольшой снег, но временами небо будет проясняться. Из-за быстрого подмерзания после оттепели синоптики прогнозируют сильную гололедицу.
В целом погода на Крещение ожидается комфортная, приводит слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда агентство «Москва».
Крещенские морозы запоздало придут в середине следующей недели. Днем температура воздуха в среднем составит 15 градусов ниже нуля, а ночью может опускаться до -20 оС.
Проруби для крещенских купаний в Зеленограде будут открыты для массовых посещений на Школьном и Черном озерах с пяти вечера 18 января до шести вечера 19 января. В это время у иорданей гарантированно будут дежурить спасатели и медики. Городские власти говорили также, что могут продлить дежурство до одиннадцати вечера. Рядом с купелями город организует раздевалки, пункты обогрева и горячий чай, поставит передвижные туалеты, а для подхода к прорубям устроит настилы.
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