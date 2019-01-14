Сетевой магазин «ВкусВилл» в корпусе 1215 оформлен по проекту дизайнера и иллюстратора Ольги Гончаровой: на холодильниках и колоннах зеленоградцы найдут изображения знакомых зданий. Это МИЭТ, башни на Центральном проспекте, бизнес-центр на Центральной площади, «башню-кукурузу» в 18 микрорайоне.

Ольга Гончарова стала победителем совместного конкурса дизайн-студии Артемия Лебедева и сети магазинов «ВкусВилл». По условиям конкурса, идея оформления конкретного магазина должна быть связана с его расположением и районом — городскими легендами, историей или архитектурными особенностями здания. Для дизайна было предложено 470 магазинов сети.

Дизайнер разработала бесшовный узор для интерьера магазина в 12 микрорайоне. Собранные в паттерн, изображения напоминают компьютерную плату и намекают на технологическое развитие Зеленограда, говорится в описании проекта. Среди домов прячутся изображения продуктов, продающихся в магазине, — в основном молочных. Зеленый цвет отражает название города и его соседство с природой.