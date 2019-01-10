Инцидент произошел 10 января около 16:50 на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД. Автомобиль Hyundai Solaris, двигаясь по Панфиловскому в сторону Крюково, наехал на пешехода, который перебегал дорогу из 11-го в 12-й микрорайон. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По рассказам очевидцев, автомобиль был с символикой таксомоторной компании «Бамбук». Со слов осведомленного источника, по трагической случайности погибший зеленоградец и водитель такси были знакомы.

Из-за происшествия на Панфиловском проспекте в сторону Крюково от Ленинградского шоссе до места происшествия образовалась пробка, сохранявшаяся около двух часов.