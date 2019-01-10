Посещать будущих мам и мам с детьми в зеленоградском перинатальном центре, — так теперь официально называется роддом, — можно ежедневно с 16 до 18 часов, а в одноместных палатах по индивидуальному графику. Детская реанимация открыта для посещений круглосуточно, в отделение патологии новорождённых (на второй этап выхаживания) доступ также свободный. Для посетителей действуют определённые требования к здоровью и поведению.

Встречи с будущими мамами проходят в холле Стола справок на первом этаже. Для посещений мам с детьми после родов отведены два холла в акушерских отделениях — родственникам предлагают приходить по одному, предварительно переодевшись в Столе справок (надев сменную обувь и халат). Мобильный телефон и другие электронные устройства должны быть выключены.

«Совместное пребывание и возможность посещения для родственников — бесплатная возможность, не только по контракту, как это было раньше у нас и сейчас остаётся в некоторых других роддомах» , — пояснил в недавнем интервью Zelenograd.ru врач-неонатолог зеленоградского перинатального центра, главный неонатолог Москвы Валерий Горев. — Некоторые ограничения на свободное посещение существуют по объективным причинам: если женщина не одна в палате, нужно договариваться, чтобы визиты не мешали её соседкам. Но для таких случаев у нас теперь есть специальные уютные холлы для встреч".

Посещение детской реанимации (круглосуточно) возможно для родственников малышей — им нужно предоставить справку о прививке против кори и флюорограмму за последние полгода.

Для доступа в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей также необходимо иметь при себе справку о прививке против кори и флюорограмму. Рекомендуемый временной интервал для визитов — с 9:00 до 20:00.

«Отделение патологии мы изначально задумывали для создания партнёрской среды между пациентами, врачами и коллективом, — рассказал Валерий Горев. — У нас мамы работают на выхаживание малышей вместе с медиками — такова наша идеология, и самые успешные истории помощи недоношенным новорождённым подтверждают, что это правильно. В отделении открыто свободное посещение для родственников. Родительский уход, даже просто позитивный настрой, методика кенгуру (когда младенца греют на груди родители), драгоценное грудное вскармливание — это не просто потребности малышей, мам и пап, а серьёзная медицинская технология с доказанной эффективностью».

Правила посещения перинатального центра гласят, что посетители не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи). Медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения к посещению не допускаются. Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет. Вход в отделения осуществляется по специальным пропускам.

В отделениях необходимо соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской помощи другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала. В свою очередь, медперсонал должен обеспечить исполнение врачебной тайны, защиту прав всех пациентов, находящихся в отделениях (защита персональной информации, соблюдение охранительного режима, оказание своевременной помощи).

Адрес перинатального центра: Зеленоград, улица Александровка, дом 8. Стол справок: 8(499)729-3520, 8:30—20:00, перерыв 14:00—14:30. Перинатальный центр принимает всех женщин вне зависимости от прописки и работает круглосуточно. Телефон акушерского приемного отделения — 8(499)729-25-10.