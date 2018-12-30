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«Мега Химки» эвакуировали из-за угрозы взрыва 30.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Почти семь тысяч человек эвакуировали из торгового центра «Мега Химки» после телефонного звонка.

Неизвестный сообщил о подозрительном бесхозном предмете на территории торгово-развлекательного комплекса, представляющем угрозу взрыва. Звонок поступил в 17:15 в воскресенье, 30 декабря, сказали Zelenograd.ru в областном управлении полиции. Одна из посетительниц сообщила, что по громкой связи объявление об эвакуации прозвучало в 17:45.

Спецслужбы с кинологами обследовали помещения «Мега Химок» почти четыры часа. Проезд к торговому центру перекрыли, из-за чего возник крупный затор. Посетители на автомобилях кто более часа, кто более двух не могли выехать с парковки «Меги». Однако большинство эвакуированных посетителей оставалось на улице перед оградительной лентой в ожидании, когда центр снова откроется. Некоторые были в пледах, поскольку верхэняя одежда осталась в раздевалке внутри, сообщила нам посетитель.

В 20:30 «Мега Химки» сообщили Zelenograd.ru, что минут через десять торговый центр вновь откроют для посетителей. Комплекс в штатном режиме будет работать до полуночи.

В 2017 году посетителей «Меги» также эвакуировали после подобного звонка.

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