Комментировать
Бесплатный таксофон для звонков по всей стране установили в Солнечногорске 27.12.2018 ZELENOGRAD.RU

«Народный телефон» установили на привокзальной площади Солнечногорска. С него можно звонить как на стационарные, так и мобильные телефоны в любую точку России. Разговоры безлимитные и совершенно бесплатные.

Аппарат сделали доступным и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудовали подъезд к таксофону, оснастили азбукой Брайля и регулировкой звука.

Проект окупается за счет рекламы, размещенной на внешней стороне телефонной будки. Внутри можно будет найти список полезных телефонов. Кроме того, аппарат подключен ко всем экстренным службам, пишет «Город под солнцем».

Где нужно поставить бесплатный таксофон в Зеленограде?
Рядом со станцией Крюково
На площади Юности
Другой вариант (напишу в комментариях)
Проголосовали 46 человек
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В декабре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама