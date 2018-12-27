«Народный телефон» установили на привокзальной площади Солнечногорска. С него можно звонить как на стационарные, так и мобильные телефоны в любую точку России. Разговоры безлимитные и совершенно бесплатные.

Аппарат сделали доступным и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудовали подъезд к таксофону, оснастили азбукой Брайля и регулировкой звука.

Проект окупается за счет рекламы, размещенной на внешней стороне телефонной будки. Внутри можно будет найти список полезных телефонов. Кроме того, аппарат подключен ко всем экстренным службам, пишет «Город под солнцем».