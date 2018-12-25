Диана Гурцкая будет выступать на Центральной площади с 00:40 до 1:20 в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщается в группе певицы «ВКонтакте».

Диана — певица, общественный деятель, незрячая от рождения. Впервые вышла на большую сцену в десять лет. В семнадцать стала известна стране, когда жюри музыкального конкурса «Ялта-Москва-Транзит» присудило юной исполнительнице специальный приз. В 2000 году вышел дебютный альбом певицы. В 2006-м она получила звание заслуженной артистки РФ.



На Центральной площади праздновать начнут уже днём 30 декабря и продолжат до 21:00 3 января — свою развлекательную программу представит департамент культуры. Развлекать концертами и фейерверками в ночь с 31 декабря на 1 января до 3:00 будут на Центральной площади, площади Юности и на бульваре в 15 микрорайоне, у корпуса 1565.