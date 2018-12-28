В ночь с 31 декабря на 1 января в трех местах Зеленограда запустят салюты и пройдут концерты.
В парке Победы, со стороны дендропарка — в 1:00. Фейерверк будет виден с Центральной площади. Парк Победы сейчас закрыт на ремонт.
На площади Юности — в 1:30
На бульваре в 15 микрорайоне — в 2:00
Свои фейерверки и петарды здесь запускать нельзя. Для этого есть специальные площадки.
На площади Юности — 31 декабря с 16:00. Пришедших будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка, в 17:00 выступит кавер-группа One Life, в 18:00 театр «Просто красота» с новогодним спектаклем. В 23:00 снова появятся Дед Мороз и Снегурочка, с которыми можно встретить Новый год, а в 00:15 диджей Alexs устроит новогоднюю дискотеку. С 1:00 до 1:45 выступят певцы Наталья Малахова и Александр Еременко.
1 января с 16:00 выступления продолжатся: снова Дед Мороз со Снегурочкой, а вслед за ними уличные театры покажут спектакли «Серебряное копытце» и «Путешествия Бабы Яги». С 20:00 до 21:45 — новогодняя дискотека.
На Центральной площади — праздновать начнут уже днём 30 декабря и продолжат до 21:00. В новогоднюю ночь концертная программа с 17:00 до 3:00. С 00:40 до 1:20 здесь выступит певица Диана Гурцкая. 30, 1, 2 и 3 января с 15:00 до 21:00 свою развлекательную программу представит департамент культуры. На Центральной площади выступят Ольга Кормухина(1 января), Александр Буйнов (3 января 19:20), Дмитрий Маликов, Стас Пьеха, Марк Тишман, группа «Корни», «Отпетые мошенники»
Сцена у Михайловских прудов в 15 микрорайоне — 31 декабря в 12:00 — встреча с Дедом Морозом с веселыми играми и конкурсами. Концерт с полуночи до 3:00.
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