Салюты

В парке Победы, со стороны дендропарка — в 1:00. Фейерверк будет виден с Центральной площади. Парк Победы сейчас закрыт на ремонт.

На площади Юности — в 1:30

На бульваре в 15 микрорайоне — в 2:00

Свои фейерверки и петарды здесь запускать нельзя. Для этого есть специальные площадки.