Подросток бросил петарду в капюшон знакомому старшекласснику во время прогулки на Школьном озере днем в воскресенье.
C ожогом шеи от пламени 17-летний школьник обратился в поликлинику. Оказав помощь, его отпустили домой.
Из поликлиники об инциденте сообщили в полицию, рассказал Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах. По факту получения несовершеннолетним травмы проводится проверка.
По закону, пиротехнику нельзя продавать детям младше 16 лет, однако производитель может установить и другое возрастное ограничение. Оно должно быть указано на упаковке. В Административном кодексе есть статья 14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», по которой продавца как юридическое лицо ждет штраф от 30 до 40 тысяч рублей.
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