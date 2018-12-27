«Раз в год хосписы пахнут мандаринами» , — пишут координаторы волонтёрской помощи зеленоградскому хоспису №6 из благотворительного фонда «Вера». И просят под Новый год привезти в хоспис мандарины, подарки и угощения к праздничному столу. В стационаре и на попечении выездной службы хосписа сейчас находится около 250 пациентов с четвёртой стадией рака. «Для многих из них этот Новый год может оказаться последним, небольшие подарки и знаки внимания им особенно дороги» , — добавляют волонтёры.

Подарки могут быть разными, от новогоднего календаря до косметических наборов. В списке, который приводит фонд «Вера»: зеркало, дезодоранты, дезодоранты, туалетная вода, духи в маленьких флакончиках, плед, чайные или кофейные наборы, кружки с блюдем или термокружки, коробки конфет, влажные салфетки, шарфы и платки, тёплые носки и не колючие варежки (весёлые, с новогодней тематикой, женские и мужские), наборы полотенец, комплекты пастельного белья, блокноты и ежедневники, настольные или настенные календари. Дарителей просят приносить также подарочные пакеты для упаковки подарков.

Привозить мандарины можно в любом количестве — пакет, два или больше. «Аромат любимых оранжевых фруктов знаком с детства, снова становишься маленьким и будто ты дома, под ёлкой в три раза выше тебя, под которой скоро появятся подарки. Когда пахнет мандаринами — становится очень радостно, празднично и вкусно. Это волшебство работает в хосписах, мы точно знаем» , — пишут в группе «Друзья хосписа №6 г.Зеленоград» ВКонтакте.

Угощениям к новогоднему столу в хосписе тоже будут рады. Это могут быть мягкие сладости в индивидуальных упаковках, пастила, зефир, печенье, мармелад, крекеры; любое диабетическое сладкое; баночки икры, красная рыба, сыр, колбаса в нарезке в вакууме, шампанское и вино, овощи, фрукты, лимонады, соки в больших упаковках и маленькие с трубочками.

Подарки принимают в любой день, в любое время до самого Нового года, мандарины — до Рождества. Их можно оставить на охране хосписа со словами «В фонд».

Хоспис находится по адресу: Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 1 (корпус 1701), (автобусная остановка «Хоспис» напротив корпуса 1620).

Телефон для контактов по всем вопросам: +7 (926) 009-24-34 Анна, электронная почта akotlyarova83@gmail.ru