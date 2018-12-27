Остановку машин запретят в следующем году на участке аллеи Лесные пруды — на изгибе дороги у корпусов 618 и 619. Припаркованный здесь транспорт не даёт разъехаться.
Такое решения приняла комиссия по безопасности дорожного движения. Вдоль узкой дороги стоят машины, это ограничивает видимость на изгибе и затрудняет разъезд. Дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся в 2019 году — конкретной даты в протоколе комиссии нет.
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