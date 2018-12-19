На автобусах установлены динамики, через которые громко объявляют название остановки, номер маршрута и направление движения. Это поможет плохо видящим и незрячим пассажирам.



Автобусы с уличным оповещением замечены на автобусах №2 и 11. Динамики работают на двадцати городских автобусных маршрутах, где расположены различные социальные учреждения, сообщает агентство «Москва». Маршруты «Мосгортранс» выбрал вместе с московской организацией Всероссийского общества слепых. В Зеленограде отделение общества находится в корпусе 442.



«Мы надеемся, что в ближайшие годы весь наземный городской транспорт Москвы станет доступным для самостоятельного передвижения незрячих пассажиров», сообщается на сайте общества слепых. Здесь приводится список маршрутов автобусов с динамиками, но зеленоградских среди них нет.