1 комментарий
«Говорящие» автобусы появились в Зеленограде 19.12.2018 ZELENOGRAD.RU

На автобусах установлены динамики, через которые громко объявляют название остановки, номер маршрута и направление движения. Это поможет плохо видящим и незрячим пассажирам.

Автобусы с уличным оповещением замечены на автобусах №2 и 11. Динамики работают на двадцати городских автобусных маршрутах, где расположены различные социальные учреждения, сообщает агентство «Москва». Маршруты «Мосгортранс» выбрал вместе с московской организацией Всероссийского общества слепых. В Зеленограде отделение общества находится в корпусе 442.

«Мы надеемся, что в ближайшие годы весь наземный городской транспорт Москвы станет доступным для самостоятельного передвижения незрячих пассажиров», сообщается на сайте общества слепых. Здесь приводится список маршрутов автобусов с динамиками, но зеленоградских среди них нет.

 Реклама
Обсуждение
Торопов
6 часов назад
Всё это выглядит каким-то стёбом и очередной спекуляцией на теме инвалидов, на фоне всего остального бардака с транспортом.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В декабре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама