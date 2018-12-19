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Еще один павильон ожидания для пассажиров 400-х автобусов сделают на выезде из Зеленограда 19.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Об установке на остановке «Московский проспект» при движении из Зеленограда двух отдельных павильонов ожидания для пассажиров 400-х — «экспресса» и «поостановочного», двух электронных табло, показывающих время прибытия этих автобусов, попросил местный житель у префектуры.

Ему ответил зампрефекта Дмитрий Морозов — дополнительный павильон будет в следующем году. Табло повесят, если «Мосгортранс» включит остановку в программу (какую, не уточняется) — «при наличии возможности».

Отдельных павильонов ожидания для пассажиров 400-х автобусов в городе нет, если не считать место посадки у остановки «Магазин «Океан». Вероятно, на «Московском проспекте» скапливается много пассажиров, или просто есть техническая возможность поставить два павильона.

Обязаны ли власти делать навес над местом ожидания посадки в 400-е?
Да, и побольше — ждать долго, очереди большие
Нет, автобусы же идут один за другим, их почти не ждешь:)
Затрудняюсь ответить
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