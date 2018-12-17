К апрелю парк зеленоградского автокомбината пополнится новыми автобусами ЛиАЗ большой и особо большой вместимости, использующих в качестве топлива природный газ EcoGas. Всего поступит 181 такой автобус. Но они будут ходить на маршрутах в Северном округе Москвы.

Автокомбинат получит 118 автобусов ЛиАЗ-5292 и 63 ЛиАЗ-6213 (это длинные «гармошки»). В зеленоградском филиале «Мосгортранса» подтвердили информацию, отметив, что эти автобусы будут ходить по московским маршрутом, в Северном административном округе. Зеленоградский автокомбинат после слияния с 11-м автопарком обслуживает 33 зеленоградских маршрута и 40 маршрутов в САО.

Поставок новых автобусов для зеленоградских маршрутов пока не планируется.

Автобусы на природном газе (метане) отвечают экологическому стандарту EEV, который по показателям выбросов оксида углерода и оксида азота приближен к стандарту Евро-6, сообщает министерство энергетики РФ. В Москве десять заправок природным газом, две из них находятся в Северном административном округе (САО) — на Левобережной и Ижорской улицах. Сейчас в Москве работают 119 газомоторных автобусов, они ходят от метро «Речной вокзал» до аэропорта «Шереметьево».

Природный газ (метан) — ключевая альтернатива нефтяным видам топлива, отмечает Минэнерго. Стоимость 1 кубического метра газа на заправках «Газпрома» — 17,5 рублей. По расходу 1 кубометр метана эквивалентен 1 литру бензина. Планируется запустить на московские маршруты не менее трех тысяч газомоторных автобусов.

Zelenograd.ru продолжает общественную кампанию, целью которой является улучшение автобусного сообщения с Москвой. Начинаем мы с малого — хотим вернуть традиционную посадку в 400-е автобусы — только через переднюю дверь. Но наша конечная цель — увеличение числа автобусов, сокращение интервалов и ликвидация огромных очередей на посадку. Если вы поддерживаете цель нашей кампании, оставьте вашу «подпись».