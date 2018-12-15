В Зеленограде начались предновогодние праздники — 14 декабря стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество» на площади Юности. В пятницу вечером там побывали наши корреспонденты, чтобы рассмотреть и пофотографировать новогоднюю красоту.
В этом году площадь украсили живые ёлки с шариками
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
В ярмарочных шале торгуют подарками и запланирована программа кулинарных мастер-классов
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
35-метровая горка для катания на лыжах и сноубордах открыта (как её монтировали)
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
В программе фестиваля — тренировки и фан-встречи с известными спортсменами
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Рядом — отличная сушилка для варежек и грелка для рук, там же зарядка для телефона
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Кравченко/Zelenograd.ru
Прокат сноубордов бесплатный, можно приходить и со своим снаряжением
Фото: Юлия Кравченко/Zelenograd.ru
Действует запись на сеансы, для этого нужно подписать документ об ответственности жизнь за здоровье
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Рождественский автобус в этом году «переехал» поближе к карусели
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Все двери по-прежнему открыты :)
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Каток 14 декабря не запустили — обещали запустить 15 декабря
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
К началу фестиваля не успели смонтировать и кое-что из электроники: обещанный интерактивный стенд для «морозных портретов» и шестиметровую стелу с трехмерными новогодними картинками.
«Непонятная люстра» — не работает
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Экран «Ледяное дыхание» для фотографирования «морозных» портретов — не подключен и обнесён лентой
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Зато деревья светятся
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Сцена для музыкантов и уличных театров вроде бы действует, но застать на ней никого не удалось
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Будка со звукорежиссёром. Если вам слишком громко или слишком тихо — все вопросы сюда
Фото: Юлия Кравченко/Zelenograd.ru
Традиционное убранство — было и в прошлом году
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Подарки на ярмарке — цены не маленькие, продукты необычные
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Шале с кулинарными мастер-классами для детей
Фото: Юлия Кравченко/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Это было мясо! Как водителей 400-х заставили открывать все двери на посадку, и что из этого получилось Истории
Как ученые, дайверы и туристы вторую сотню лет ищут дно у Бездонного озера под Солнечногорском Истории
Как всемирно известный психоаналитик Герман Роршах начинал карьеру в санатории «для нервных» рядом с Крюково Истории
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !