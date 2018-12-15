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Ярмарка и рождественский фестиваль на площади Юности заработали. Фотографии с открытия 15.12.2018 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде начались предновогодние праздники — 14 декабря стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество» на площади Юности. В пятницу вечером там побывали наши корреспонденты, чтобы рассмотреть и пофотографировать новогоднюю красоту.

К началу фестиваля не успели смонтировать и кое-что из электроники: обещанный интерактивный стенд для «морозных портретов» и шестиметровую стелу с трехмерными новогодними картинками.

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