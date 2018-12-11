Столичный департамент транспорта предлагает отменить «нештрафуемые» 20 км/ч. Сейчас автовладельцы могут превысить разрешенную скорость на 20 километров — письмо со штрафом не придет. Чиновники же предлагают штрафовать водителей, которые, фактически, превысили порог на 3 км/ч — это погрешность городские камер контроля скорости.

«Вопрос, связанный с пересмотром порога 20 км/ч, мы ставили на госкомиссии по безопасности дорожного движения, — заявил заммэра Москвы Ликсутов в интервью Autonews.ru. — Считаем, что этот порог нужно пересмотреть […] Надеемся, коллеги нас поддержат, какое-то решение по этому поводу будет принято».

Ранее в МВД предлагали снизить допустимый показатель превышения скорости до 10 км/ч, однако, эта инициатива не нашла поддержки у чиновников. Ужесточив лимит, в дептрансе рассчитывают снизить число ДТП со смертельным исходом из-за превышения скоростного режима.

Юрист Сергей Афанасьев пояснил Zelenograd.ru, что виновники аварий понесут ответственность и без отмены «прощенных» 20 км/час: «Во время составления протокола о дорожно-транспортном происшествии учитываются все показатели, в том числе, спидометра, ни о каких допустимых 20 километрах и речи быть не может, если нарушитель превысил скорость, то это факт, который точно не сыграет в пользу виновника ДТП».

В Европе скоростные ограничения жестче. В большинстве городов лимит в 50 км/ч, в некоторых — 30, допустимая погрешность 2-3 километра в час. Эксперты отмечают, что такая скорость наиболее безопасна для пешеходов. В тоже время, на западе много автобанов вовсе без ограничений. В России таких нет: предельная скорость на трассе 90 км/ч, на автомагистрали — 110 км/ч.