С 9 по 14 декабря по маршруту Тверь — Торжок будут ходить четыре «Ласточки», а с 15 декабря — восемь. «Ласточки» будут останавливаться в Лихославле. Стоимость билета — 286 рублей.

До 14 декабря «Ласточки» будут отправляться из Твери в 8:55 и 21:20, из Торжка — в 6:55 и 19:15. С 15-го — отправление из Твери в 8:55, 15:28, 18:01 и 21:20, из Торжка — в 6:55, 10:05, 16:40 и 19:15. Сейчас на участке Тверь — Торжок ходят обычные электрички — всего три в день, едут полтора часа. Путь на «Ласточке» займет 58 минут.

«Запуск скорой „Ласточки“ между Тверью и Торжком — долгожданное событие не только для местных жителей, но и для любителей туризма из Москвы», прокомментировал генеральный директор Московско-Тверской пригородной пассажирской компании Олег Федотов. Он отметил, что торжокские «Ласточки» удобно стыкуются в расписании с московскими.

Взрослый билет на «Ласточку» между Тверью и Торжком будет стоить 286 рублей, между Тверью и Лихославлем — 160, между Торжком и Лихославлем — 126. Проезд для детей до 5 лет — бесплатный. Пассажиры с билетами на обычную электричку смогут без сбора доплачивать разницу стоимости в кассе и ехать на «Ласточке».