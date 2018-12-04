Жительница Крюково сообщила по телефону в полицию, что в ее квартиру ломятся двое вооруженных мужчин. По вызову приехали сотрудники вневедомственной охраны и задержали их, сообщили Zelenograd.ru в Росгвардии.

У одного из рюкзака торчал приклад охотничьего ружья. При досмотре нашли и несколько патронов к нему. А вот разрешительных документов на оружие у них не оказалось.

Задержанные — молодые люди, одному 21 год, другому — 27, местные жители. Женщина, которая вызвала полицию, знала задержанных, но зачем они хотели зайти к ней в квартиру, да еще вооруженные, в Росгвардии не уточнили.

Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу. Задержанных передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.