2 комментария
Двое мужчин с ружьем пытались проникнуть в чужую квартиру 04.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Жительница Крюково сообщила по телефону в полицию, что в ее квартиру ломятся двое вооруженных мужчин. По вызову приехали сотрудники вневедомственной охраны и задержали их, сообщили Zelenograd.ru в Росгвардии.

У одного из рюкзака торчал приклад охотничьего ружья. При досмотре нашли и несколько патронов к нему. А вот разрешительных документов на оружие у них не оказалось.

Задержанные — молодые люди, одному 21 год, другому — 27, местные жители. Женщина, которая вызвала полицию, знала задержанных, но зачем они хотели зайти к ней в квартиру, да еще вооруженные, в Росгвардии не уточнили.

Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу. Задержанных передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.

Поддерживаете ли вы свободное ношение оружия?
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Обсуждение
Майкл Маерс
1 час назад
Я считаю,что все кто ответил "Да" на вопрос "Поддерживаете ли вы свободное ношение оружия?" являются нарушителями закона Статьи 222 УК РФ.Их местоположение следует определить по IP адресу,проверить и отправить на Колыму на лесоповал.
Дмитрий n3ro
1 час назад
Хоплофобам следует рассмотреть интересные примеры статистики по снижению определенного вида преступлений по отношению к личности и к частной собственности в странах, где разрешено ношение короткоствольного оружия.
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