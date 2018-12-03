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Две семьи из Зеленограда заявили в полицию о приставаниях к их дочерям 03.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Оба случая произошли в субботу, 1 декабря. Одному ребенку неизвестный мужчина предлагал пойти с ним и тянул ее за руку. Другую девочку — ученицу шестого класса — мужчина трогал за грудь через куртку.

Оба ребенка описали мужчину, как человека худощавого телосложения, среднего роста, восточной внешности. Он был одет в темную куртку с капюшоном и джинсы.

О происшествиях одновременно сообщили Рен-ТВ и газета МК. Вероятно, информация получена этими изданиями от источников в правоохранительных органах. Официально о происшествии не сообщается.

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