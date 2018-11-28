В начале следующего года планируется полностью обновить аудиоинформирование в московско-тверских электричках. В течение декабря перевозчик принимает предложения пассажиров — какие объявления нужны по пути следования.

Предложения можно присылать в соцсети Московско-Тверской пригородной пассажирской компании: Вконтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм. МТППК принимает мнения пассажиров по действующим объявлениям и пожелания к новым. Всё это учтут при записи новых сообщений системы информирования.

Сейчас в обычных электричках, кроме стандартных объявлений станций и «осторожно, двери закрываются», предупреждают о прибытии на конечную станцию, благодарят за то, что пассажиры воспользовались услугами МТППК, напоминают о запрете курения и чтобы пассажиры не забывали свои вещи. Периодически включается объявление о соблюдении правил безопасности в железнодорожном транспорте и антитеррористических мерах. Иногда машинисты желают пассажиром счастливого пути. В «Ласточках» также информируют о выгоде приобретения абонементных билетов и рекламируют маршрут в аэропорт Шереметьево: «Ласточка» плюс автобус-экспресс от станции Химки.

В соцсетях пассажиры уже обсуждают звуковое сопровождение электричек, причем большая часть предложений касается не содержания объявлений, а их исполнения. Просят, в частности, сократить количество оповещений, сделать их тише и без хрипов. Произносить объявления приятным женским голосом или как в метро — в Москву мужским, в область женским. Предлагают объявлять о пересадках на МЦК и метро, например с НАТИ на «Лихоборы», с Останкино на «Бутырскую».

Совсем убрать звуковые объявления, оставив только объявление станций и предупреждение о закрывающихся дверях (это строго обязательно), нельзя. Существует действующий госстандарт «Требования к обслуживанию пассажиров в пригородных поездах». Там, среди прочих, есть требования периодически передавать по радиотрансляционной сети информацию о правилах проезда, запрете курения и распития алкоголя, запрете разведения огня, несанционированной торговли, перевозки опасных веществ, слова приветствия и прощания. В скорых пригородных поездах («Ласточках»), кроме того, необходимо «периодически передавать информацию о составе поездной бригады, должностных лицах. к которым пассажиры могут обратиться по вопросам проезда и обслуживанию в пути следования, и о предоставляемых бесплатных и платных услугах пассажирам в поезде». Рекомендуется включать поздравления в дни государственных праздников.