Каток разместится во входной зоне и будет небольшим, примерно 8 на 20 метров — комфортным для семейного катания с детьми или для пар, рассказали Zelenograd.ru организаторы. Профессионалам и любителям скоростного катания он, скорее всего, будет не так интересен. А вот для того, чтобы отвлечься от шоппинга и покататься вместе под красивую музыку, в легкой одежде и в тепле — вполне подойдёт.

«Поверхность катка прекрасно подходит для детей, неуверенно стоящих на коньках. Лезвия коньков лучше проникают в ледовое покрытие, значительно снижая риск падения начинающего конькобежца. Если оно и произойдет, то будет более мягким по сравнению с идеально твердой поверхностью натурального льда» , — сообщают владельцы катка.

После официального открытия прокат обычных коньков обойдётся в 200 рублей, вход со своими коньками — 150 рублей. Скоростные коньки нового поколения Agility Blades, которые скользят за счёт восьми вращающихся вокруг своей оси лезвий, можно будет взять напрокат за 300 рублей.

Для детей предусмотрены средства поддержки и защиты, а также игровой инвентарь: клюшки, шайбы, ворота, кегли, оборудование для детского гольфа на льду.



На катке откроют школу фигурного катания для всех желающих, которая будет проводить там свои тренировки.

Запланировано и регулярное проведение тематических мероприятий: детских игр и представлений, дискотек, семейных праздников. К новому году обещают подготовить программу праздничных мероприятий.

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Синтетический лёд — монолитная поверхность для катания на коньках, составленная из листовых панелей на основе синтетического полимерного материала. Такой «лёд» дешевле катков с использованием воды и холодильных установок, во всём мире его активно используют как решение задачи «каток в каждый двор, парк и школу». Покрытие и технологии монтажа поставляют разные производители, рекламируя синтетические катки как выгодный бизнес-проект любого масштаба. В России такие катки начали появляться несколько лет назад.