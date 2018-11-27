Причины отключений в «ПИК-Комфорте» объясняют по-разному. Одна сотрудница управляющей компании сказала Zelenograd.ru, что много залитий из-за того, что жильцы летом меняли радиаторы, из-за некачественной установки начались прорывы. Для устранения последствий приходится отключать стояки горячей воды и отопления.

По словам другой сотрудницы, летом не успели сделать «определенные работы» — и лучше доделать их сейчас, чем «до конца зимы». И это не ремонт, а установка дополнительного оборудования на систему отопления. Массовых отключений центрального отопления в домах не будет, только точечное, заверила она.

В распоряжении префектуры о готовности Зеленограда к зиме от 24 октября, говорится, что три дома в 17 микрорайоны были приняты как подготовленные к сезонной эксплуатации «Мосэнерго» и окружным отделом Мосжилинспекции под гарантийные обязательства — устранить строительные недоделки.

То же напрямую говорит жителям «Пик-Комфорт» — дома приняты у застройщика («Мортон», затем купленный группой «ПИК») с недоделками, рассказали жильцы 3-го корпуса. Поэтому люди и вынуждены были сами менять радиаторы и переваривать стояки.

Между тем, ремонтно-профилактические работы (а не аварийные) с отключением тепла и горячей воды должны проводиться до начала отопительного сезона. Отключение отопления допускается законом на срок не больше 24 часов суммарно в течение месяца. Горячую воду могут отключать на 8 часов за тот же период, и на 4 часа единовременно (приложение к постановлению правительства РФ №354).