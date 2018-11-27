Управляющая компания «ПИК-Комфорт» отключает на целый день тепло и горячую воду в трех домах 17 микрорайона — и это продлится до 10 декабря. Официально — «в связи с проведением ремонтно-профилактических работ». Разбирались, какая профилактика может быть зимой, и почему власти разрешили включать отопление в этих домах, если они не были готовы к зиме.
Об отключениях жители трех корпусов узнали из объявления, в котором были обозначены сроки: с 22 ноября по 10 декабря с 10:00 до 19:00. То есть, в течение 2,5 недель девять часов в день придется жить в холодной квартире без горячей воды. Мамам с маленькими детьми и пожилым людям в том числе. На улице минусовая температура, к пятнице обещают по ночам до — 13 градусов. Некоторые жильцы написали жалобы в Мосжилинспекцию.
Причины отключений в «ПИК-Комфорте» объясняют по-разному. Одна сотрудница управляющей компании сказала Zelenograd.ru, что много залитий из-за того, что жильцы летом меняли радиаторы, из-за некачественной установки начались прорывы. Для устранения последствий приходится отключать стояки горячей воды и отопления.
По словам другой сотрудницы, летом не успели сделать «определенные работы» — и лучше доделать их сейчас, чем «до конца зимы». И это не ремонт, а установка дополнительного оборудования на систему отопления. Массовых отключений центрального отопления в домах не будет, только точечное, заверила она.
В распоряжении префектуры о готовности Зеленограда к зиме от 24 октября, говорится, что три дома в 17 микрорайоны были приняты как подготовленные к сезонной эксплуатации «Мосэнерго» и окружным отделом Мосжилинспекции под гарантийные обязательства — устранить строительные недоделки.
То же напрямую говорит жителям «Пик-Комфорт» — дома приняты у застройщика («Мортон», затем купленный группой «ПИК») с недоделками, рассказали жильцы 3-го корпуса. Поэтому люди и вынуждены были сами менять радиаторы и переваривать стояки.
Между тем, ремонтно-профилактические работы (а не аварийные) с отключением тепла и горячей воды должны проводиться до начала отопительного сезона. Отключение отопления допускается законом на срок не больше 24 часов суммарно в течение месяца. Горячую воду могут отключать на 8 часов за тот же период, и на 4 часа единовременно (приложение к постановлению правительства РФ №354).
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