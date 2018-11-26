Фабрика Barilla открывает две новые производственные линии. Первую запустят в тестовом режиме уже на следующей неделе — она будет производить до трёх тонн макаронных изделий в час. Дата запуска второй линии пока неизвестна, но новые сотрудники уже проходят обучение. Всего завод расширил штат на 60 рабочих мест: по 30 на линию.

Фабрику по выпуску макаронных изделий «Харрис СНГ» в Солнечногорске построили еще 20 лет назад. Изначально она не принадлежала Barilla, а производила собственную продукцию под маркой Dan Cake. Только в 2002 году она присоединилась к Barilla Group, после чего итальянский макаронный бренд начал стремительно захватывать российский рынок, а сама фабрика стала по-настоящему итальянской: сейчас, помимо макарон, она занимается дистрибуцией различных паст, соусов и других кондитерских изделий под итальянскими брендами Mulino Bianco и Gran Pavesi.

Официально бренд Barilla пришёл в Россию около девяти лет назад, и сейчас в стране два завода выпускают его продукцию: один в Уфе, второй в Солнечногорске. Но, как говорят итальянские инвесторы, именно Подмосковье для них наиболее перспективно и выгодно.

В октябре было подписано соглашение по дальнейшему развитию бренда Barilla. Согласно нему, помимо увеличения мощностей уже существующей фабрики в Солнечногорске, в ближайшее время планируется построить ещё одну в Подмосковье. С местом пока не определились, но весьма вероятно, что это будет Клин (хотя есть вариант — Ступино). На церемонии подписания всё было максимально серьёзно, что лишний раз подчеркнуло важность события: на ней присутствовал президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Очень удобная логистика, мы находимся близко к нашим партнёрам, к распределительными центрам, конечному потребителю. Всё вкупе это делает инвестиции в Московскую область привлекательными», — рассказывает Михаил Путилин, вице-президент «Барилла Рус».

Макароны Barilla славятся не только своим качеством, но и ценой — их стоимость нельзя назвать бюджетной, но она и не очень высокая. Скорее средняя. Так, например, за 500 грамм спагетти «Барилла» в «Перекрёстке» придётся отдать от 80 до 100 рублей, рожки обойдутся примерно так же, а вот листы для лазаньи уже 210 рублей. За другие наименования макаронных изделий этого бренда просят в среднем от 80 рублей.