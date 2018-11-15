Молодой человек, 21-летний житель Зеленограда Анатолий Бандюк, пропал 8 ноября. Он уехал из дома на белом Mitsubishi ASX и с тех пор не выходил на связь.

Приметы. Плотного телосложения, рост 183 сантиметра. Серо-голубые глаза, русые волосы.

Одежда. Синяя удлиненная зимняя куртка, предположительно темно-синие джинсы, коричневые ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении молодого человека, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просит сообщать по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или на «112».