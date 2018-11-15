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Московских детей будут в двадцать раз чаще вакцинировать от вируса, вызывающего рак 15.11.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: alev.biz

В 2019 году московские власти планируют значительно увеличить количество прививок от вируса папилломы, способного вызвать онкологические заболевания. Вакцинируют 12-летних детей бесплатно, по направлению педиатра.

«В 20 раз увеличим охват вакцинации детей в возрасте 12 лет против вируса папилломы человека», написал в Твитере мэр Москвы Сергей Собянин. Этот вирус может вызывать рак шейки матки, горла, женских и мужских половых органов. Программа вакцинации рассчитана на 2019-2020 годы с перспективой развития на последующие шесть лет.

Основной фактор риска заболеть раком шейки матки — это вирус папилломы человека (ВПЧ). Врачи фиксируют рост этой болезни у молодых женщин и уменьшение в старших возрастных группах. В России также растет заболеваемость раком полости рта, глотки, связанного с ВПЧ, в том числе у мужчин.

«Для рака шейки матки нет таких эффективных методов лечения, как для рака молочной железы. Поэтому основной метод во всем мире для снижения смертности от рака шейки матки — это скрининг, — рассказал изданию „Медуза“ окноэпидемиолог Антон Барчук. — А в последнее время это еще и вакцинация от ВПЧ. Причем скрининг и вакцинация снижают не только смертность, но и заболеваемость, потому что благодаря скринингу выявляют предраковые формы, их лечат, и рак вообще не возникает. А вакцинация устраняет первопричину».

Барчук отметил, что эффект от вакцинации будет виден «через 10-20-30 лет: у нынешних 12-14-летних девочек будет снижаться смертность». Но прививать от ВПЧ надо и мальчиков — тогда вирус может исчезнуть на уровне всей популяции. Прививку имеет смысл делать только до начала половой жизни. А скрининг (тест) на вирус папилломы человека лучше проводить уже родившим женщинам. Даже если ВПЧ приводит к предопухолевым изменениям на шейке матки, у молодых женщин намного выше вероятность того, что это состояние уйдет само по себе. «А мы не можем по результатам цитологического исследования понять, у кого как будет, и мы должны лечить всех поголовно» , — сказал врач. Это может привести к осложнениям, которые в будущем способны негативно повлиять на течение беременности.

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Обсуждение
Татьяна Бать
Вчера, 12:34
Нет слов! Надеюсь, у родителей хватит здравомыслия разобраться и понять зачем всё это делается.
Александр Эрлих
Вчера, 12:56
Надеюсь, у родителей хватит здравомыслия разобраться и понять зачем всё это делается.
Зачем?
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