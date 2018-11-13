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На Пятницком шоссе убрали просроченные рекламные щиты 13.11.2018 ZELENOGRAD.RU
фото: outdoor-rseti.ru

64 конструкции с истекшим сроком размещения демонтировали вдоль Пятницкого шоссе. На очереди торговые палатки.

О сносе рекламных конструкций и дальнейших планах благоустройства Пятницкого шоссе, написал в инстаграме заместитель главы Солнечногорского района Дмитрий Левитин. По его словам, создан муниципальный штаб по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к трассе. Сейчас проведен мониторинг торговой сети вдоль шоссе, выявлены проблемные объекты, определены территории под благоустройство.

Пятницкое шоссе будут благоустраивать в 2019 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, который распорядился навести порядок на всех вылетных трассах в Подмосковье. Глава Солнечногорского района Владимир Слепцов отметил, что вдоль Пятницкого шоссе не должны появляться новые торговые палатки, а главам поселений поручил убрать все незаконные конструкции в течение недели. Все незаконные торговые палатки обещают снести по всему району, в том числе, в Андреевке.

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