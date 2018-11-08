В субботу 10 ноября в «Зеленопарке» откроется магазин сети Familia, в которой продают мужскую, женскую и детскую одежду и обувь, аксессуары, игрушки, товары для дома и декора, товары для домашних питомцев и многое другое по выгодным ценам. Торжественное открытие начнётся в 11 утра. Обещают подарки при покупке на сумму от двух тысяч рублей.

В магазине утверждают, что за счет работы напрямую с производителями, крупных закупках и оптимизации расходов выгода по сравнению с другими универсальными и специализированными магазинами может составиьт до 85%. В магазинах сети представлено более 2700 брендов.

В Зеленограде уже работают два магазина сети: на втором этаже ТЦ «Ольга» (Панфиловский проспект, корпус 1104) и на третьем этаже в ТЦ «Энергия» в Андреевке (улица Жилинская). Все магазины работают с 10 до 22 часов.