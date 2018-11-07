По итогам проверки качества связи «большой четверки» сотовых операторов в Солнечногорске, Клину и Дмитрове, у «Билайна» намного меньше скорость интернета и выше доля неуспешных попыток голосовых соединений, чем у других операторов. «Билайн» обещает сделать выводы.



Измерения проводились с августа по начало октября, их результаты опубликованы Роскомнадзором. Оценивалось качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений и скорость приема и передачи данных через сеть операторов связи — «Мегафон», МТС, «ВымпелКом» («Билайн») и Тele2. Замеры производились в основном на транспортных магистралях, подъездах к вокзалам, социальных объектах и других местах, где много абонентов.

В частности, доля неуспешных попыток голосовых соединений у «Билайна» — 12,4%, тогда как у остальных трех операторов не превышает двух процентов. А вообще не должно быть более пяти процентов.

Средняя скорость передачи данных абоненту наиболее высокая у МТС — 14,2 Мбит/сек, самая низкая опять у «Билайн» — около 6 Мбит/сек. Кроме того, у «Билайна» выше, чем у других операторов, доля недоставленных SMS-сообщений.



На качество связи в каждый конкретный момент могут влиять разные факторы, ответили на вопрос Zelenograd.ru о проблемах «Билайна» в Солнечногорске в пресс-службе компании «ВымпелКом». Какие конкретно, не уточнили, но отметили, что уделяют большое значение качеству связи, а результаты исследований изучат и используют для дальнейшего развития сети.