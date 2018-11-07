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Владельца заросшего борщевиком участка под Зеленоградом оштрафовали на 400 тысяч рублей 07.11.2018 ZELENOGRAD.RU
Борщевик на развалинах ЦИЭ в Зеленограде

Россельхознадзор оштрафовал организацию, которой принадлежит участок площадью более 7 гектар в деревне Дурыкино Солнечногорского района. Земля заросла борщевиком и другими сорняками, а также деревьями и кустами. Административная статья «о борщевике» вступила в силу всего неделю назад.

По статье 8.7 КоАП РФ (часть 2) — «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв» — оштрафовано ООО «Юниор», сообщает Россельхознадзор. Речь идет об участке 7,7 гектар в Дурыкино, уточнили в пресс-службе ведомства. Послужил ли причиной этого штрафа именно борщевик или другие сорные посадки, неизвестно. Сама статья федерального административного кодекса существовала и раньше, но, поскольку Россельхознадзор упомянул борщевик, штраф связали с новыми поправками в областном кодексе, вступившими в силу с 1 ноября.

Депутаты Мособлдумы приняли закон об обязательной борьбе с борщевиком в конце лета. В статью 6.11 КоАП областного КоАП внесли пункт «Непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского». За борщевик на своем участке граждане могут получить штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 50 тысяч, юрлица — от 150 до миллиона рублей. По данным Минсельхозпрода, на владельцев участков с растущим борщевиком пока штрафных санкций не накладывалось, эту меру планируют применять в 2019 году.

Под действие закона попадают владельцы земельных участков, в том числе сельхозпроизводители и обычные дачники. При этом собственники участка, самостоятельно удаливший борщевик со своего участка, могут обратиться за компенсацией затрат в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Им положено около 18 тысяч рублей за гектар уничтоженного борщевика.

Бороться с борщевиком предлагают тремя способами — косить, обрабатывать химикатами или агротехническим (вспашка территории, которую придется делать не один раз, чтобы уничтожить сорняк). Борщевик Сосновского начали культивировать в СССР в 1947 году в качестве дешевого корма для животных, богатого витаминами. В дальнейшем растение широко распространилось по стране. При контакте борщевика с кожей у человека возникают ожоги из-за высокого содержания фуранокумаринов — веществ, повышающих чувствительность к ультрафиолету.

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