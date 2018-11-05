Тротуары и стоянки у торговых центров вдоль Центрального проспекта в 3-м и 4-м микрорайонах зачистили от припаркованных автомобилей вечером в воскресенье, 4 ноября, и в ночь на понедельник. Правда, городские власти и ответственные службы забыли предупредить об этом автовладельцев заранее.

Эвакуаторы оранжевые, а не привычные зеленые. «Мы поинтересовались, так как живем тут и ставим машину, почему не предупреждали. Ответ был, что под дворники всем клали бумажки. Мы — не нашли», — рассказали Zelenograd.ru очевидцы.