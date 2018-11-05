Тротуары и стоянки у торговых центров вдоль Центрального проспекта в 3-м и 4-м микрорайонах зачистили от припаркованных автомобилей вечером в воскресенье, 4 ноября, и в ночь на понедельник. Правда, городские власти и ответственные службы забыли предупредить об этом автовладельцев заранее.
Эвакуаторы оранжевые, а не привычные зеленые. «Мы поинтересовались, так как живем тут и ставим машину, почему не предупреждали. Ответ был, что под дворники всем клали бумажки. Мы — не нашли», — рассказали Zelenograd.ru очевидцы.
Со слов еще одного очевидца, сотрудники ГИБДД объяснили ему, что массовая эвакуация автомобилей связана с шествием.
5 ноября в Зеленограде пройдет шествие, организованное зеленоградскими коммунистами при участии рот-фронтовцев, комсомольцев, других организаций левого толка и гражданских активистов. Акция приурочена к 101-й годовщине Октябрьской революции. Собираются в 11:00 у корпуса 439 («1000 мелочей»), откуда пройдут по Центральному проспекту до площадки перед корпусом 401 (на углу Центрального проспекта и улицы Летчика Полагушина. Там в 12 часов начнется митинг, главной темой которого станет отмена пенсионной реформы, сообщили организаторы мероприятия.
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