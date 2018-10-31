Неизвестный мужчина принес завязанный мешок с кошкой на крыльцо ветеринарной клиники «Раденис» и засунул его под урну. Мешок нашли врачи, а мужчина попал на камеру видеонаблюдения.

Животное несколько часов пролежало на холоде в завязанном мешке. Сперва решили, что найденыш умер, поскольку он не подавал признаков жизни. «Потом отогрели — оказалась прелестная кошечка», — рассказали в клинике. Кошке сейчас подыскивают новый дом — обращайтесь в клинику.

Лицо неизвестного мужчины, который подбросил кошку, на записи камеры наружного видеонаблюдения видно плохо. Но в клинике надеются, что «знакомые его узнают».