Неизвестный мужчина принес завязанный мешок с кошкой на крыльцо ветеринарной клиники «Раденис» и засунул его под урну. Мешок нашли врачи, а мужчина попал на камеру видеонаблюдения.
Животное несколько часов пролежало на холоде в завязанном мешке. Сперва решили, что найденыш умер, поскольку он не подавал признаков жизни. «Потом отогрели — оказалась прелестная кошечка», — рассказали в клинике. Кошке сейчас подыскивают новый дом — обращайтесь в клинику.
Лицо неизвестного мужчины, который подбросил кошку, на записи камеры наружного видеонаблюдения видно плохо. Но в клинике надеются, что «знакомые его узнают».
Три года назад зоозащитники предлагали установить в Москве «бэби-боксы» для животных — контейнеры, где хозяева смогут оставить ставшего ненужным питомца. Их предлагали ставить при муниципальных приютах. Предполагалось, что это поможет спасти зверей, которых выбрасывают на улицу. В Мосгордуме собирались рассмотреть инициативу, но чем это все закончилось, неизвестно.
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