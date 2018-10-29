У остановки «Кинологический центр» нет тротуара, посетители зеленоградского приюта для животных вынуждены идти по проезжей части. Тротуар и парковку на 5-6 машин перед приютом сделают, не не скоро — в 2020 году.
Ранее устроить тротуар на Фирсановском шоссе и пешеходную дорожку от автобусной остановки попросила постоянный волонтер муниципального приюта для животных. В учреждение приходится идти через заваленный мусором пустырь, а в дождливую погоду или зимой — прямо по шоссе. А в приют приезжают посетители, в том числе, дети.
По инициативе управы района Савелки проблему обсудила окружная комиссия по безопасности дорожного движения. Решено устроить тротуар и небольшую парковку у приюта в 2020 году. Тротуары сделают за счет средств стимулирования управ — это деньги, поступающие в бюджет города от платных городских парковок, и распределяющиеся потом районам на благоустройство.
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