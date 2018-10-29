

Ранее устроить тротуар на Фирсановском шоссе и пешеходную дорожку от автобусной остановки попросила постоянный волонтер муниципального приюта для животных. В учреждение приходится идти через заваленный мусором пустырь, а в дождливую погоду или зимой — прямо по шоссе. А в приют приезжают посетители, в том числе, дети.

По инициативе управы района Савелки проблему обсудила окружная комиссия по безопасности дорожного движения. Решено устроить тротуар и небольшую парковку у приюта в 2020 году. Тротуары сделают за счет средств стимулирования управ — это деньги, поступающие в бюджет города от платных городских парковок, и распределяющиеся потом районам на благоустройство.