На специализированные стоянки увозят машины, чьи владельцы нарушили правила парковки — поставили автомобиль под запрещающим стоянку и остановку транспорта знаком или на газон. Эвакуатор может увезти машину и за нарушение условий погрузо-разгрузочных работ ночью. Своей штрафстоянки в Зеленограде не было, машины чаще всего увозили на Вагоноремонтную улицу (метро «Верхние Лихоборы») или в Останкино, а если там не было свободных мест — в Люблино, Ясенево, Печатники и другие далекие далекие от Зеленограда районы.



Куда увезли машину, можно узнать в любое время суток по телефонам 8(495)539-54-54, 112 или на сайте parking.mos.ru. Помимо штрафа за нарушение ПДД, автовладельцу придется оплатить штраф за перемещение машины — 3000 рублей (если оплата до получения автомобиля — 2250 руб.). Бесплатно на спецстояке машину хранят сутки, потом берут за каждый день хранения 500 рублей.