Спецстоянка, куда отвозят на эвакуаторах машины-нарушители, появилась возле пересечения Кутузовского шоссе и Середниковской улицы. Добраться до неё можно от автобусной остановки «Кутузовская слобода» (автобусы 16, 32К, 366, 400К, 400Т), далее 600 метров пешком.
На специализированные стоянки увозят машины, чьи владельцы нарушили правила парковки — поставили автомобиль под запрещающим стоянку и остановку транспорта знаком или на газон. Эвакуатор может увезти машину и за нарушение условий погрузо-разгрузочных работ ночью. Своей штрафстоянки в Зеленограде не было, машины чаще всего увозили на Вагоноремонтную улицу (метро «Верхние Лихоборы») или в Останкино, а если там не было свободных мест — в Люблино, Ясенево, Печатники и другие далекие далекие от Зеленограда районы.
Куда увезли машину, можно узнать в любое время суток по телефонам 8(495)539-54-54, 112 или на сайте parking.mos.ru. Помимо штрафа за нарушение ПДД, автовладельцу придется оплатить штраф за перемещение машины — 3000 рублей (если оплата до получения автомобиля — 2250 руб.). Бесплатно на спецстояке машину хранят сутки, потом берут за каждый день хранения 500 рублей.
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