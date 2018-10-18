Неизвестный сбил с ног женщину у торгового центра «Иридиум». Инцидент произошел около 15:30 в четверг, 18 октября.

Пострадавшая — инвалид по зрению, поэтому не разглядела, был ли водитель на велосипеде или мотоцикле.

«Водитель не остановился и скрылся, — рассказала Zelenograd.ru наша подписчица. — Женщина упала и лежала вдоль дороги, находилась в шоке, плакала и не могла ничего толком объяснить». В том числе про звук транспорта, сбившего пострадавшую с ног. Свидетель рассказывает, что произошло это на территории «Иридиума» под афишами. Прохожие доставили пострадавшую в травмпункт. У женщины сильно распухла рука, возможен перелом. Выяснилось также, что она одинока, поэтому вызвали ее соцработника.

Если вы стали свидетелем этого происшествия и/или знаете что-то о скрывшемся водителе двухколесного транспорта, сбившего женщину-инвалида, сообщите по телефону 112.