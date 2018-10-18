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Умерла одна из старейших зеленоградских акушеров-гинекологов Наталия Бучинчик 18.10.2018 ZELENOGRAD.RU

16 октября после тяжелой болезни ушла из жизни Наталия Васильевна Бучинчик — заслуженный врач РФ, кавалер Ордена «Знак Почета». Она 36 лет возглавляла первое гинекологическое отделение зеленоградской больницы. Прощание состоится 19 октября в 11:30 в ритуальном зале морга больницы на Каштановой аллее.

Наталия Васильевна пришла в зеленоградскую больницу врачом-акушером-гинекологом в 1967 году, а через 12 лет возглавила гинекологическое отделение. На этой должности она работала до 2015 года. Ее опыт и мастерство, высокая ответственность и осознанное отношение к выбранной профессии сразу снискали авторитет среди коллег и признательность пациентов, говорят в администрации ГКБ имени Кончаловского (зеленоградской больницы). Она сама находилась в постоянном профессиональном развитии, активно делилась опытом со своими коллегами и всегда была образцом деликатности и такта.

Патологоанатомическое отделение больницы находится по адресу: Каштановая аллея, дом 2, строение 13 — проход слева от главного корпуса больницы. Попрощаться с врачом могут все желающие.

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