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День учителя школа 853 отметила днём самоуправления — уроки в классах вели старшеклассники Новости 05.10.2018 ZELENOGRAD.RU

С Днём учителя поздравляют сегодня школьных учителей, педагогов, воспитателей и преподавателей — 5 октября отмечается Всемирный день учителя, в России его традиционно празднуют в начале октября. Есть свои традиции празднования и в школах, например, в зеленоградской школе 853 в этот день проводят День самоуправления: учителей на уроках заменяют одиннадцатиклассники.

«Ученики 11 классов меняются местами с преподавателями и занимают их место у школьной доски. В этом году ребята не только самостоятельно провели уроки во всех классах, но и подготовили для всех учителей музыкальные викторины, флэшмобы и конкурсы» , — сообщает школа.

К Дню самоуправления в школе готовились заблаговременно: записывались в «дублёры» к любимым учителям и на любимые предметы.

Попробовать себя в роли учителя пришлось уже накануне, когда началась подготовка к урокам. Ребята получали советы и методические указания, придумывали, о чем будут рассказывать и за что ставить оценки, собирали презентации и вопросники. И обменивались мнениями, кого проще учить: «буйные» средние классы, непредсказуемых младшеклассников или вдумчивых старшеклассников с более серьёзными запросами.

Для определения «дублёра» директора школы прошли целые демократические выборы с голосованием. Несколько кандидатов устроили настоящую предвыборную гонку с самодельными листовками, пиар-компанией через школьную радиоточку и обещаниями вроде «Я разрешу ходить по лестницам в обе стороны!» (по школьным правилам одна из лестниц в целях безопасности действует для подъема на верхние этажи, другая — для спуска на нижние).

В праздничный день, 5 октября, «учителя» отправились в школу, как на работу — к 8 утра. А завершилось пятничное расписание уроков традиционным концертом для учителей, который тоже подготовили ученики школы.

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День учителя школа 853 отметила днём самоуправления — уроки в классах вели старшеклассники Новости
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